  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine dahil olan Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandıBeşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandıSpor

 

TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldıTFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldıSpor

 

Spor
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
TFF açıkladı! Yıldız futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
VakıfBank görme engellilere voleybol deneyimi yaşattı
VakıfBank görme engellilere voleybol deneyimi yaşattı
Bursaspor Basketbol’un isim sponsoru Yörsan oldu
Bursaspor Basketbol’un isim sponsoru Yörsan oldu
Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
SON DAKİKA... Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar