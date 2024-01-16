Fenerbahçeli İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Bu sezon Fenerbahçe'de etkili bir performans gösteren İsmail Yüksek için Fransa ekiplerin Olympique Lyon harekete geçti.

Olympique Lyon'un Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Olympique Lyon'un teklifinin 8 milyon euro'nun nakit, 4 milyon euronun ise bonuslar içerdiği öğrenildi.

Sarı lacivertli forma ile bu sezon ligde 18 maça çıkan Yüksek 3 asist katkısı verdi.

Yüksek, UEFA Konferans Ligi'nde 10 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sundu.

Bu sezon Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Olympique Lyon,18 maçta topladığı 16 puan ile ligin 16'ncı sırasında yer alıyor.