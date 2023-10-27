Fenerbahçeli oyuncunun ayağında kırık tespit edildi
Fenerbahçe ve Ludogorets arasındaki maçta sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dün oynanan temsilcimiz Fenerbahçe ve Ludogorets arasındaki maçta sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.
Maçın ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde görüntülenmesi yapılan Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisinin başlatıldığı bildirildi.