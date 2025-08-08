Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Fenerbahçe'nin geliri ne olacak?

Habertürk'ten Yaşar Çifcibaşı'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon Euro katılım payını kasasına koyacak.

Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'a elenmesi 11,5 milyon Euro'yu kasasına koyarak, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyip, Play-Off'ta elenmesi halinde 16 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek.