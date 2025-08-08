  1. Ekonomim
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Feyenoord’u geçmesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelip Şampiyonlar Ligi grup etabına kalmaya çalışacak. Fenerbahçe, Devler Ligi’ne katılamazsa yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Fenerbahçe'nin geliri ne olacak?

Habertürk'ten Yaşar Çifcibaşı'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon Euro katılım payını kasasına koyacak.

Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'a elenmesi 11,5 milyon Euro'yu kasasına koyarak, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyip, Play-Off'ta elenmesi halinde 16 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek.

