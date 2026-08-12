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Fenerbahçe’nin Avrupa’dan kasasına girecek rakam belli oldu

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Lyon eşleşmesinden çıkamasa dahi 4,3 milyon euroluk ödülü kasasına koyacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe’nin Avrupa’dan kasasına girecek rakam belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz’ı iki karşılaşmada da mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla tur atladı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetlerle birlikte 4,3 milyon euroluk ödülü garantilemiş oldu.

Kasaya girecek ödül belli oldu

Sturm Graz karşısında deplasmanda oynadığı rövanş maçını 1-0 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turda Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Lyon'a elenmesi halinde 4,3 milyon euroluk ödül kulübün kasasına girecek. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılacak.

Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınav

Fenerbahçe, Lyon'u da elemesi halinde 4,3 milyon euro yerine 18,62 milyon euroluk ödülü garantileyecek. Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turunun ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda yapılacak.

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