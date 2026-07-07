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Fenerbahçe'nin basketbolda Beko ile olan iş birliği sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe'nin basketbolda Beko ile olan iş birliği sona erdi
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsorluğunu üstlenen Beko ile yürütülen sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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