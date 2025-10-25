Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları açıklanırken, 21 Eylül 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.
