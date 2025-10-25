Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

  1. Ekonomim
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları açıklanırken, 21 Eylül 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

