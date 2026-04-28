  Fenerbahçe Domenico Tedesco'ya ne kadar tazminat ödedi?
Fenerbahçe Domenico Tedesco'ya ne kadar tazminat ödedi?

Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör Domenico Tedesco'ya ödediği tazminat belli oldu.

Fenerbahçe Domenico Tedesco'ya ne kadar tazminat ödedi?
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamayla İtalyan teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Domenico Tedesco'ya 500 bin Euro tazminat ödedi. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde  “Sezon sonunda da ayrılsa 3 maç kala da ayrılsa 500 bin Euro tazminat ödenecek” maddesinin yer aldığı belirtildi.

Tedesco'nun çarşamba günü takımla vedalaşacağı ve daha sonra Almanya'ya döneceği ifade edildi.

Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde 45 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, 2.00'lık puan ortalaması yakalandı.

