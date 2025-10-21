Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Fenerbahçe Başkanvekilliği gibi çok önemli ‘futbol’ unvanları bulunan tekstil sektörünün duayen ismi Abdullah Kiğılı, EKONOMİ Gazetesi yazarı Sadi Özdemir’e Fenerbahçe’nin son yıllarda futbolda yaşadığı başarı sorununu çok ilginç tespitle aktardı.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’a olağanüstü kongre yapmaması için uyarıda bulunduğunu söyleyen Kiğılı’nın açıklamalarını köşesine taşıyan Özdemir, şunları anlattı:

“… Geçmişinde Futbol Federasyonu Başkanlığı, Fenerbahçe Başkanvekilliği gibi çok önemli ‘futbol’ unvanları bulunan duayen iş insanı Abdullah Kiğılı ile ilginç bir sohbetimiz oldu. Kendisine Fenerbahçe’yi sordum: “Abdullah Bey, Fenerbahçe’de seçim yapıldı yeni yönetim hayırlı olsun. Sadettin Bey ile şimdi daha mı iyi olacak sizce.”

Fenerbahçe’de sıkıntı giderek artar

Yanıt biraz sert oldu; Kiğılı, “Sadi Bey kardeşim Fenerbahçe’nin durumu da tekstil gibi sıkıntılı ve sıkıntı giderek de artar. Yeni başkanın pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Şaşkınlık içinde “O kadar da olmaz herhalde ama yine de ne olabilir ki” dedim. Kiğılı, şöyle devam etti:

“Ali Koç, çok çabalasa da Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı sonuç böyle oldu. Ben o zaman kendisini de uyardım ‘olağanüstü kongre yapma’ diye ama yaptı, hiç beklemiyordu bu sonucu.”

