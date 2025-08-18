Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyor

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen hatanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.

"Fenerbahçe'nin efsane başkanıydı... Sarı-lacivert tribünlerden öyle bir slogan yükselirdi ki... Yer gök inlerdi: 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon'" diye yazan Donat, Ali Şen için "Şimdi konuşamıyor.Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.