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Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Çetin'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
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61 yaşındaki futbol adamı Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. 

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