Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la anlaşma sağladığı iddia edildi

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Devin Özek, kararı Mourinho'ya bildiren kişi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho'nun gönderilmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı. Özellikle son birkaç gün oldukça yoğun geçti.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a bu dönemde yabancı teknik direktörleri önerdi. Özek, Başkan Koç'a farklı hocalar hakkında raporlar sundu.

Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi.

Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.

"İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı"

Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün saat 15:00'te yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın açıklanması bekleniyor.