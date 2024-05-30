Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.

Kongre, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarışına sahne olacak

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım sürpriz bir kararla başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Ali Koç'a rekip olan Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaştığını ünlü teknik adamı 3 yıllığına Fenerbahçe'nin başına getireceğini açıklamıştı.