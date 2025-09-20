Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu başladı!

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Chobani Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

"Fenerbahçe kaderi belli olacak"

Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandıklarını kaydeden Pekin, "Bugün yalnızca sandığa oy atmak için değil, bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe'miz yıllardır yalnızca sahada değil, masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Haksızlıklarla, kumpasla, masabaşı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu iyi bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar, bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bölmeye çalışanlar kaybedecek"

Stadın tarihe tanıklık ettiğini aktaran Pekin, şöyle devam etti:

"Vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Unutmayın, artık yeter, artık kimse bu kulübü hafife alamaz. Kimse Fenerbahçe'nin iradesini çiğneyemez. Bugün bir seçim yapıyoruz ama bu sadece bir yönetim değişikliği değildir, bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını, asla da olmayacağını haykırma günüdür. Bu karar sadece yönetim listelerini değil, Fenerbahçe'nin dünyaya vereceği mesajı da belirleyecektir. Bu mesaj açık olmalıdır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak."

"Kazanan her zaman Fenerbahçe olacak"

Kazananın Fenerbahçe olacağının altını çizen Pekin, şunları kaydetti:

"Farklı adaylarımız, farklı yaklaşımlarımız olabilir ama bizim rengimiz birdir, sevdamız birdir, davamız Fenerbahçe'dir. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak, Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını, uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, bir milletin dik duruşunun sembolüdür. Bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kazanan her zaman Fenerbahçe olacak. Bugün buradan birlik, mücadele, zafer sesleri yükselmelidir. Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir, kaptanı tarihimizdir, rotası yarınlardır. Yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi."

Kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi.

Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Mosturoğlu, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Oylama yapılacak

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Genel kurulda 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, alana geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, genel kurula katılarak taraftarları selamladı.