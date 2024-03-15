Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor: İşte muhtemel rakipler
Konferans Ligi'nde son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı.
Konferans Ligi'nde son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte muhtemel rakipler:
Viktoria Plzen
PAOK
Fiorentina
Lille
Aston Villa
Club Brugge
Olympiakos
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibinin belli olacağı kura çekimi, bugün saat 16:00'da yapılacak. Seri başı uygulamasının olamayacağı kurada tüm takımların birbiriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi finali ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.