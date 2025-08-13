Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu

  1. Ekonomim
Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Fransız Nice ekibini 2-0  yenen Portekiz ekibi Benfica oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu. İki takım arasındaki maçlar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Karabağ: 5 - Shkendija 79: 1
Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2
Kopenhag: 5 - Malmö: 0
Viktoria Plzen: 2 - Rangers: 1
Pafos FC: 2 - Dinamo Kiev: 0
Club Brugge: 3 - Salzburg: 2
Slovan Bratislava: 1 - Kairat: 0
Ferencvaros: 3 - Ludogorets Razgrad: 0
Kızılyıldız: 1 - Lech Poznan: 1
Benfica: 2 - Nice: 0

