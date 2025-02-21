Avrupa Ligi son 16 turu: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i saf dışı bırakan Fenerbahçe adını üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi Rangers oldu.

Sarı-lacivertlilerin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen son 16 turu kura çekiminde sarı-lacivertliler, Rangers takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe, ilk maçında ev sahibi olacak. Bu eşleşmeyi geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan geldiği için ilk maçını evinde oynayacak. İkinci karşılaşmaya ise deplasmanda çıkacak. Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin saati ise daha sonra belli olacak.

İşte son 16 turuna kalan takımlar

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.