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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini geçmesi halinde Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

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