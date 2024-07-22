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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano takımını elerse 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım bu turdaki ilk maçına yarın Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Thun Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ ile 21.30’da başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak, bu müsabaka ise saat 20.00’da başlayacak.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe bu turda rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe’nin bu turdaki rakibi çekilen kura sonucu Fransız ekibi Lille oldu.

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