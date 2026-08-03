Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rakibi belli oldu
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde bir sonraki turda Olimpik Lyon ile Sparta Prag arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçta rakibini 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Kadıköy'de konuk edecek. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak.
Kura çekimi yapıldı
Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda play-off turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
Maç tarihleri şu şekilde
Play-off turunda ilk maçllar 18-19 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.