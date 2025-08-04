Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde play-off etabındaki rakibi Nice - Benfica maçının galibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa'da yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde play-off etabında Nice - Benfica maçının galibi ile karşılaşacak.
Maçlar ne zaman oynanacak?
Nice - Benfica'nın karşılaşacağı ilk maç 6 Ağustos'ta oynanacakken rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacağı ilk maç 6 Ağustos'ta, Kadıköy'de oynayacağı mücadele ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Sarı-lacivertliler, play-off'ta Nice - Benfica maçının galibini elemesi halinde Kupa 1'deki 17 yıllık hasretine son vererek adını UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına yazdıracak.
Fenerbahçe, Feyenoord'u geçemediği takdirde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off etabından devam edecek.
Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Portekiz ekibi Benfica, maçlarını 68 bin kapasiteli Estádio da Luz'da yapıyor.
Bruno Lage'nin çalıştırdığı Benfica, Bruno Lage'nin çalıştırdığı Benfica, 3. ön eleme turundan itibaren Şampiyonlar Ligi macerasına başladı.