Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi Feyenoord oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. İlk maç Hollanda'da, ikinci maç Kadıköy'de olacak.
Üçüncü ön eleme turunda ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos’ta oynanacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.