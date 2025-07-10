Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!

Fenerbahçe, son olarak Ülker ile sponsorluk anlaşması yapmış ve stadyum isim anlaşması için yeni arayışlara girmişti. Sarı lacivertliler, konuya ilişkin yeni firmayı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, stadyum isim anlaşması için Chobani firmasıyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."