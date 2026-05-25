Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
2. Ön Eleme Turu
-Hearts (İskoçya)
-Gornik Zabrze (Polonya)
3. Ön Eleme Turu
-Union St. Gilloise (Belçika)
-Sparta Prag (Çekya)
-NEC Nijmegen (Hollanda)
-Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze
Play-Off Turu
Yukarıdaki takımlara ek olarak;
-Lyon
-Olympiakos
-Bodo/Glimt
Şampiyonlar Ligi tarihleri
2. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
Play-Off Turu
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos