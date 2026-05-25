  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti
Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti
Takip Et

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

2. Ön Eleme Turu

-Hearts (İskoçya)

-Gornik Zabrze (Polonya)

3. Ön Eleme Turu

-Union St. Gilloise (Belçika)

-Sparta Prag (Çekya)

-NEC Nijmegen (Hollanda)

-Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze

Play-Off Turu

Yukarıdaki takımlara ek olarak;

-Lyon

-Olympiakos

-Bodo/Glimt

Şampiyonlar Ligi tarihleri

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
TBMM'ye sunuldu: Yaşlı ve engelliler doğa ile iç içe yaşayacakTBMM'ye sunuldu: Yaşlı ve engelliler doğa ile iç içe yaşayacakEkonomi
Selpak ve Solo’nun satışında yeni gelişmeSelpak ve Solo’nun satışında yeni gelişmeŞirket Haberleri

 