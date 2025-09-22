Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran kimdir?

İş insanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, 21 Eylül’de yapılan seçimleri kazanarak kulübün 38. başkanı oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Saran, seçimin kendilerine “birlik olma” görevi verdiğini vurguladı.

Kampanya sürecinde de “Fenerbahçe’de koşulsuz birlik ve beraberliği sağlamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım” mesajını vermişti.

Sadettin Saran kimdir?

1964 yılında ABD'de Denver kentinde dünyaya gelen Steven Sadettin Saran, Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını üstlenen, bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekoru, Master Cumhuriyet Şampiyonası'nda da 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a ait.

Başta medya olmak üzere beş ana sektörde, 33 şirketle faaliyet gösteren Saran Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Saran, Aziz Yıldırım yönetimlerinde Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı.

Yıldırım ve yönetimiyle görüş ayrılıklarının ardından kulüpten ihraç edildi.

Yargıtay, sekiz yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Saran'ın kulüpten haksız yere ihraç edildiğine karar verdi.

Haziran 2024'teki Fenerbahçe seçimlerine önce aday olan Saran, daha sonra mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekildi. Sadettin Saran, dört erkek kardeşin en büyüğü.