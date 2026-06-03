Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Kulübün 120. yılına özel tasarlanan armada 120 adet yıldız yer aldı.

Formanın tanıtımına Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra, Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Marco Aurelio, Elvir Boliç, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eratlı ve Cemil Turan gibi efsane isimler katıldı.

Forma lansmanında konuşan Başkan Saran, şunları kaydetti:

"Kongre öncesi camiaya son konuşmamız herhalde… Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium'da. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız, çok özel bir yıl. Arkadaşlar çok çalıştı, ortağımız Adidas da çok çalıştı. Hakikaten çok güzel. Rekorlar kırılacak yine, o bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim kıracak. 3 formadan hangisinin daha güzel olduğuna zor karar vereceksiniz."