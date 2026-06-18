Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ın getirildiğini açıkladı. Kartal, “Bu camianın evladı olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi. KAP açıklamasında 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.
İsmail Kartal, yaptığı açıklamada, "Bu camianın evladı olarak sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.
Yuvana hoş geldin İsmail Kartal. 💛💙#Şampiyonlukİçin pic.twitter.com/YUPW07BqJR— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026
KAP açıklamasında "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.
İsmail Kartal son olarak 2023-2024 sezonunda sarı lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapmıştı
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 99 puan ve 99 gol ile Süper Lig'de ikinci sırada yer almıştı. Ayrıca sarı lacivertlilerin Futbol Direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi.