Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada, "Bu camianın evladı olarak sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.

KAP açıklamasında "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

İsmail Kartal son olarak 2023-2024 sezonunda sarı lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapmıştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 99 puan ve 99 gol ile Süper Lig'de ikinci sırada yer almıştı. Ayrıca sarı lacivertlilerin Futbol Direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi.