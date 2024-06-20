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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'dan '1. gün' paylaşımı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'dan '1. gün' paylaşımı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı.

Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

 

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