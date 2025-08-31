Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan özel uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.
Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yapmış "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullanmıştı.
Aktürkoğlu'nu taşıyan uçak İstanbul'a indi.