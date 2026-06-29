Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriç'ten kötü haber: Bir ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'nin yeni transfer Vedat Muriç sabah saatlerinde gerçekleştiren antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli golcünün sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye yeni transferi Vedat Muriç'ten kötü haber geldi.
Tecrübeli futbolcu bugün sabah saatlerinde düzenlenen antrenmanı ağrıları nedeniyle tamamlayamadı. Daha sonra MR'ı çekilen Kosovalı forvette kas zorlanması tespit edildi.
Malaga'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Muriç'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Muriç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında oynayacağı Górnik Zabrze maçlarını kaçıracak.