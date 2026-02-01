Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, İstanbul'da

Fransız futbolcu ailesiyle birlikte pasaport kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden şehre giriş yaptı. Genç oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sonmezer eşlik etti.

Bir grup Fenerbahçe taraftarının tezahüratlarla karşıladığı Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.