Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic kimdir?

Rade Krunic 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersekde doğdu. 184 cm boyunda olan oyuncu orta saha mevkiinde görev almaktadır. Bosnalı millî futbolcu Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.

Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı. 2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.

Bosna Hersek'in eski bir genç millî futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.