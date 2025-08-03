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Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu... Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu... Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
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Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmayı değerlendiriyor.

Kanat transferine engel gelişmeler etkili oldu

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre, Benfica’nın bu kararında Bruma’nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin olumsuz sonuçlanması etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda tutmaya karar verdi.

Şampiyonlar ligi faktörü

Benfica’nın oyuncuyu bırakmama kararında UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarının da etkili olduğu bildirildi. Lizbon temsilcisi, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Fransa’da Nice ile karşı karşıya gelecek. Kulüp, bu önemli karşılaşma öncesinde kadrosunu korumayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den henüz resmi teklif yok

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na ilgisi sürerken, kulüpten henüz resmi bir teklif yapılmadı. Sarı-lacivertliler, kanat transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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