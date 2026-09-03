Fenerbahçe’ye UEFA’dan disiplin soruşturması

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Lyon’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, sürecin UEFA tarafından başlatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Fenerbahçe, disiplin sürecinde futbolcularının ve kulübün haklarını korumak amacıyla gerekli savunmaların yapılacağını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”