Fenerbahçe'yle anlaşma sonrası Oğuz Aydın, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oğuz Aydın'ın, Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Başkan Ali Koç ile yaptığı bire bir görüşmenin etkili olduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için Corendon Alanyaspor'a taksitler halinde yaklaşık 6 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe, transfer sürecini tamamlamak için Oğuz Aydın'ı İstanbul'da davet etti. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere bu gece Amsterdam'dan gelecek.

Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla 37 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 30'una 11'de başlayan genç futbolcu; 13 kez fileleri sarstı, 8 gol pası verdi.