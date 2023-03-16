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Fenerbehçe ve Sivasspor UEFA'da mücadele ediyor

UEFA kupasında temsilcilerimiz Sivasspor ve Fenerbahçe rekipleriyle karşılaşıyor.

Haber Merkezi
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Karşılaşmalar ve skorları şöyle:

Sivasspor: 1 - Fiorentina: 1 (İlk yarı sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0 (İlk yarı sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.