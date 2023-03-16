Fenerbehçe ve Sivasspor UEFA'da mücadele ediyor
UEFA kupasında temsilcilerimiz Sivasspor ve Fenerbahçe rekipleriyle karşılaşıyor.
Karşılaşmalar ve skorları şöyle:
Sivasspor: 1 - Fiorentina: 1 (İlk yarı sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0 (İlk yarı sonucu)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.