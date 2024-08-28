Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye duygusal veda: Kalbimdesiniz

FB TV'ye verdiği röportajda transfer sürecine değinen milli futbolcu, "Hem benim için, hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur, yollarınızın ayrılması gerekebilir. Herkese teşekkür ediyorum, yıllar boyunca gösterdikleri destek için harika taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. O zaman bir çocuktum şimdi buradan büyük bir adam olarak ayrılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını giydiği 6 yıllık dönemle ilgili de açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ile ilk sözleşme imzaladığımda çok gurur duyuyordum. Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. İlk yılımda maalesef sadece bir maç oynamıştım ama böyle olması gerekiyormuş. İkinci yılımda Almanya’da bir kamp yapmıştık ve orada Audi Cup’ta oynamıştım. Yapılan kamp benim için her şeyi değiştirdi diyebilirim. Taraftarlar oynamam için adımı bağırıyorlardı ve Real Madrid maçına ilk 11’de çıkmıştım. Bu benim için her şeyi 180 derece değiştirdi diyebilirim. Daha sonrasında oynadığım ilk lig maçında hemen golümü attım. Benim için inanılmaz bir histi. Sonrasında da gelişerek devam ettim. Çok fazla geliştim ve çok farklı bir oyuncu kimliğine büründüm."

Birlikte çalıştığı teknik adamlara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, şunları söyledi:

"Vitor Pereira’ya teşekkür etmek istiyorum. Beni farklı bir pozisyonda oynattı. Ona minnettarım. Ondan sonra çalıştığım diğer hocalarıma da minnettarım. İsmail Kartal’a, Jorge Jesus’a, benim daha iyi oyuncu olmam için yardımcı olan bu hocalara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ersun Yanal’a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü o da beni ilk oynatan hocamdı. Tabii ki şu anda verilen karar, kolay bir karar değil ama şunu söyleyebilirim ki hem benim için hem kulüp için en iyi opsiyon şu anda bu. Bu transfer sanırım Türkiye Ligi’nin de transfer rekoru olacak. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz."