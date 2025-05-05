Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes’e lazer tuttu.

Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

B.Y'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.

B.Y, daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek, "Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." beyanında bulundu.

Hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin 1 yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.