Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın henüz istediği seviyeye gelmediğini ancak her geçen gün daha iyi olmaya başladığını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Portekizli teknik adam, baharın gelmeye başladığını ve Beşiktaş'a da bahar getirmek için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Derbi açıklaması

Santos, derbiye özel bir hazırlık yapmayacaklarını kaydederek, "Galatasaray maçına özel plan yapmayacağız. Rakibi analiz ediyoruz. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Rakipten bağımsız bir anlayış oturtmak istiyoruz. Herkes kazanmak istiyor. Oyuncularımız istediklerimizin ne kadarını sahaya yansıtacak? Bu da çok önemli. İyi defans yapan, iyi hücum yapan bir takım görecek taraftarlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın yavaş yavaş istediği seviyeye geldiğini söyleyen Santos, göreve geldikten sonraki dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Bir takım şeyler değişti. Takım gelişmeye devam ediyor. Geleli henüz 2 ay oldu. Yüzde 100 istediğim oyun anlayışı yerleşmedi, bu da çok doğal. Futbol basit bir oyun. Gol yemeyin, gol atın. Beşiktaş gibi takımlar oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Geldiğimizden beri bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bunun için çaba sarf ediyor. Hepsi elinden geleni yapıyor. Bizim saygımızı kazandılar. Bir anda mantaliteyi oturtmak kolay değil. İstediğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için oyuncular büyük çaba sarf ediyor. Futbol kolektif bir oyun. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük takımlar, yüzde 80 kolektif, yüzde 20 bireysel oyunla başarılı olur. Bu yüzde 20'lik kısımda oyuncuların kendi yeteneklerini gösterdiği yerler olabilir. Biz şu an yüzde 60 bireysel, yüzde 40 kolektifiz. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbolcular da bunu değiştirmek için çabalıyor. Beraber oynama alışkanlığı önemli. Bunu yapmak istiyoruz. Bu dediğim seviyeye de geleceğiz."

Portekizli teknik adam, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek Gedson Fernandes'in eksikliği ile ilgili soruya, "Eksik oynamayacağız, 11 kişi sahada olacağız. Gedson'un yerine başka biri oynayacak. O da istediklerimi sahaya yansıttığında bir eksiklik olmayacak. Benim için sahaya çıkan 11'in performansı önemli. Benim görevim kolektif olarak takıma odaklanmak ve sahada beraber oynayan güçlü bir grup oluşturmak." yanıtını verdi.

Santos, sakatlıktan döndükten sonra birkaç maç oynayan ancak daha sonra kadroya girmekte zorluk çeken Tayyip Talha Sanuç'un fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ancak her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

"Taraftar da daha gollü futbol görmek istiyor"

Tecrübeli teknik adam takımdaki değişikliklere değinirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ofansif olarak topu hızlı döndüremiyoruz. Daha akıcı ve hızlı oynamak zorundayız. Hücumda hedef odaklı oynamak zorundayız. Bazen geriye çok oynuyoruz. Pas hatası yaptığımız zamanlar da oluyor. Geriye bakınca iyi bir aşamaya geliyoruz. Benim istediğim aşamaya henüz gelmedik. Bunun için oyuncular çabalıyor. Rakip ceza sahasına çok fazla giremediğimizi düşünüyorum. Bundan takıma, oyunculara da bahsediyoruz. Organize hücum değil de direkt topu ileri atma alışkanlığı görüyorum. Defansif olarak pozitif sinyaller var, gelişiyoruz. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bir stoper rakibin forvetini, rakip takımın ceza sahasına kadar kovalayabiliyor. Ben ön alan presinde alan savunmasını tercih ediyorum Bu anlamda da eksiklerimiz var. Çok agresif değiliz, ikili mücadele alamıyoruz. Rakip bazen baskımızdan kolay çıkabiliyor. Bu anlamda da iyiye gideceğiz. Kazanmak ve kazanma alışkanlığı önemli. Oyuncular bu alışkanlıkta daha iyiye gidiyor. Taraftar da daha gollü futbol görmek istiyor. Bu zaten Beşiktaş'ın DNA'sında var. Adım adım gidiyoruz. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız."

Hücum anlamında istediklerinin yüzde 50'sini sahaya yansıttıklarını anlatan Portekizli çalıştırıcı, "Fazla bireyseliz. Bu yüzden oyuncu topla çok fazla alan kat etmeye çalışıyor. Koşuyor ve yoruluyor. Bir top ve kaleci hariç 10 oyuncu var. Top bizdeyken sürekli oyuncuların aralara girmesi ve opsiyon göstermesi gerekiyor. Topu alan ya ayağına atıyor ya da kanada atıyor. Böyle olunca topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz. Sırtımız kaleye dönük şekilde topu kontrol etme alışkanlığımız var. Hedefimiz rakip kale. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Topu ilk kontrolde geriyi düşünmemiz bir alışkanlık. Bunu idmanlarda değiştireceğiz. İyi organize olmadığımızda topu kaybedince takım boyu uzamış oluyor. Çok fazla geriye koşmak zorunda kalıyor ve yoruluyoruz. Beşiktaş'ın oyunu kontratak oyunu değil. 10 günden beri tüm takım beraber çalışıyoruz. Topu döndürmek ve hızlı oynamak için beraber olmamız gerekiyor. Oyuncularımın bunu yapmak istediğini biliyorum. İdmanlarda bazen istediğim gibi yapıyorlar ama maça yansımayabiliyor. İstediğimi sahaya yansıtmak benim için en önemlisi. Biraz sabır lazım. Defansif olarak çok çok iyi değiliz ama iyiyiz. Orada bazı şeyleri oturttuk. İstediklerimizin yüze 70'indeyiz. Oyuncular farklı mantaliteye alışmak zorunda. Top bizdeyken daha fazla çözüm üretmeliyiz. Bunu da düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişme kat ettik"

Beşiktaş'a bir müddet sabır gösterilmesi gerektiğini yineleyen Santos, "Postacı gibi oynuyoruz. Önemli olan topla koşup takım arkadaşına vermekten ziyade, topu pas olarak aktarmamız. Portekiz Milli Takımı'nda yapmaya çalıştıklarımı, burada gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için sabır gerekiyor. Uzun yıllar alacak bir şey değil. Gelişme kat ettik. Bunu idman yapa yapa daha iyi hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Aboubakar açıklaması

Vincent Aboubakar'ın durumuna da değinen Portekizli çalıştırıcı, "Fiziksel olarak kötü olsa maç listesinde olmazdı. Kadroda olmayan oyuncu hazır değildir. Kendisini yüzde 100 buraya ait hissediyor. Benim gördüğüme göre burada bir sıkıntı yok. Oyuncuları maç kadrosuna alırken en önemsediğim nokta, kafasının ve kalbinin burada olması. Bu açıdan da kadroya giren her oyuncu yüzde 100 buradadır." ifadelerini kullandı.

"Güçlü oynayan, şampiyonluklar yaşayan takımı oluşturmak için çalışıyoruz"

Gelecek sezon hedefinin şampiyonluk olduğunu ve Beşiktaş'ı güçlü bir temele oturtmak istediklerini dile getiren Santos, "Taraftarın Beşiktaş'tan ne istediğini biliyorum. Beşikteş her sezon kupa kazanmak için oynar. Ben de bir taraftardım. Taraftarlığın ne olduğunu biliyorum. Benim hayalimle bunlar benzerlik gösteriyor. Bu sene ligde 3. olup, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamak, Avrupa'da iyi oynayan bir takım kurmak istiyorum. Bu anlamda şu an için iyiye gittiğimizi biliyorum. Şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına yönetimle başladık. Bu biraz zor olacak. Yabancı sınırı 12'ye inecek. Çok fazla Türk oyuncu ihtiyacımız olacak. Bu planlar kolay iş değil. Beşiktaş'ı çok sağlam bir temele oturtmamız gerekiyor. Herkesin istediği, güçlü oynayan, şampiyonluklar yaşayan takımı oluşturmak için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

İstanbul'u çok sevdiğini ve burada yaşamaya alıştığını kaydeden Santos, "İstanbul'a daha önce de turist olarak gelmiştim. İstanbul'u çok seviyorum. Tek sıkıntısı can sıkıcı trafiği. Buna da alışacağız. Hocalarım da seviyor İstanbul'u. Deniz manzarası olan bir apartman dairesinde kalıyorum. Burada yaşamak çok güzel. Taraftarlarımız çok iyi, çok tutkulu. Onları çok seviyorum. Takıma destek oluyorlar. Onlardan rica ediyorum, maç esnasında oyuncularımızı çok fazla eleştirmesek iyi olur. Hepsinin desteğe ihtiyacı var." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi Portekiz'le rakip olduğunun hatırlatılması üzerine Santos, "Türk Milli Takımı'nı iyi tanıyorum. Dünya Kupası öncesinde Türkiye, bize (Portekiz) zorluk çıkarmıştı. İnanılmaz iyi oyuncular var. Çok güçlü orta sahası var. Defansif olarak da iyiler. Portekiz olarak 2016 Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni kazanmıştık. Favori 6-7 takımdan sonra sürpriz yapmaya en yakın takım Türkiye. Çok iyi bir takımı ve iyi bir hocası var." diye konuştu.

Türk futbolunda bir altyapı sorunu olduğuna değinen Santos, "2002 yılında Türk Milli Takımı'yla Portekiz Milli Takım arasında çok ciddi fark yoktu. Futbollarının seviyesi benzerdi. Portekiz o yıllardan beri inanılmaz bir altyapı yatırımı yaptı ve sistem kurdu. Türkiye'de değişmesi gereken şeylerden biri, birçok alt yaş ligleri var. Türkiye'de sadece U-19 var. Örneğin Tayyip fiziksel olarak iyi olmadığı için oynamıyor. Ben bu oyuncuyu nerede oynatacağım. U-23 olsa, bu oyuncuyu orada değerlendirebilirim. Altyapıdan çok iyi oyuncular geliyor. Çok yetenekli oyuncular var. Çocuk belli bir aşamaya geliyor ve oraya geldikten sonra Beşiktaş'ta oynayamıyor. Ya kiralık vereceksiniz ya da U-19 var." ifadelerini kullandı