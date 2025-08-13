Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret eden taraftarın cezası belli oldu!

  1. Ekonomim
Fenerbahçe–Feyenoord maçında tribünlerde yaşanan olay, maça damgasını vurdu. Ali Koç’a hakaret eden taraftar, adli kontrolle serbest kaldı ancak 1 yıl boyunca stadyumlara giremeyecek.

Fenerbahçe–Feyenoord maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliye ayrıca bir yıl boyunca Fenerbahçe maçlarını stadyumdan izleme yasağı getirildi.

Dün Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünde bulunan M.Y., Başkan Ali Koç’a hakaret ettiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılıkta ifade verdi. İddiaya göre M.Y., olay sırasında bir anlık sinirle hareket ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Bir yıl boyunca stadyuma giremeyecek

Savcılık sorgusunun ardından M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şüpheliye, bir yıl boyunca Fenerbahçe maçlarının oynandığı saatlerde karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirildi. Bu karar doğrultusunda M.Y., bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarını stadyumdan izleyemeyecek.

