FIA Başkanı duyurdu: Formula 1, Türkiye'ye beklenenden bir yıl erken dönebilir

Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının Formula 1 takvimine yeniden dahil edilememesi halinde Türkiye Grand Prix’sinin bu sezon takvime alınabileceğini söyledi.

Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Ben Sulayem, “Katar’daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye’yi takvime alabiliriz. Lojistik açıdan en iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz” dedi.

Oksijen'in derlediği habere göre Ortadoğu’daki güvenlik durumuna da değinen FIA Başkanı, insan hayatının motor sporlarından daha önemli olduğunu vurguladı.

Ben Sulayem, “Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

Türkiye yıllar sonra F1 takvimine geri döndü

İstanbul Park, 2027 yılından itibaren en az beş yıllığına Formula 1 takvimine dahil edilmişti. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve sürücüler ile taraftarlar arasında sevilen pistlerden biri olan İstanbul Park, son olarak Covid-19 salgını sırasında 2021'de geçici olarak takvime girmişti.

Pist daha önce 2005-2011 yılları arasında yarışlara ev sahipliği yapmış, 2020'de burada kazanan Lewis Hamilton ise yedinci dünya şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

Türkiye, bu yarışın ardından takvime kalıcı dönüş için görüşmelerini sürdürse de özellikle Katar gibi ülkelerin yüksek organizasyon bütçeleri süreci yavaşlattı.

Ancak 2024 yılında, Formula 1 lastik tedarikçisi Pirelli'nin Türkiye birimi başkanı Lale Cander'in de ortakları arasında bulunduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., yaklaşık 117,8 milyon dolar karşılığında İstanbul Park pistinin işletme haklarını 30 yıllığına aldı.

Bu anlaşma kapsamında şirketten 2026'ya kadar Formula 1'i uzun vadeli bir sözleşmeyle Türkiye'ye geri getirmesi şart olarak belirlendi.

Şirketin bağlı bulunduğu Can Holding'e Ekim 2025'te "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve ardından kayyum atanmıştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte yürütülen müzakereler bir süre tıkanmış olsa da Şubat ayında Domenicali pistin mevcut bir yarışla dönüşümlü olarak takvime dönmeye yakın olduğunu açıklamıştı.

Şubat ayında konuşan Domenicali ise İstanbul Park'ın mevcut bir yarışla dönüşümlü olarak takvime geri dönmeye yakın olduğunu doğrularken, sezon içindeki yarış sayısının 24 ile sınırlı kalacağını belirtti.

İstanbul Park ikonik pistlerden biri

İstanbul Park, Alman pist tasarımcısı Hermann Tilke imzası taşıyor. 5 bin 338 kilometre uzunluğundaki pist, 14,5 ile 21 metre arasında değişen genişliği ve saat yönünün tersine işleyen yapısıyla öne çıkıyor.

Toplam 14 virajdan oluşan pistte altı sağ, sekiz sol viraj bulunuyor. İnişli çıkışlı yapısıyla dikkat çeken parkurda boyuna eğim yer yer yüzde 8,145'e kadar ulaşıyor. Maksimum hız ise Formula 1 yarışlarında saatte 320 kilometreyi bulabiliyor.

2003 yılında temeli atılan İstanbul Park, Formula 1'in en ikonik ve zor pistleri arasında gösteriliyor.