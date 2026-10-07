FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin

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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Gizella Viola Györgyi, Natasa Dragojeviç, Milita Stalaucinskaita

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 17, Thomas 10, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Esra Ural Topuz, Samuelson 12

FENERBAHÇE TARFİN: Anderson 6, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Meesseman 14, Zeynep Gül, Geiselsoder 9, Allemano 2, Pouye 6, Angloma 6, Betts, Lacan 10

1’İNCİ PERİYOT: 21-19

2’NCİ PERİYOT: 32-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-59

FİBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 79-71'lik skorla kazanan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin'de Leitte attığı 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tribünden takip etti.