FIFA Başkanı: İran, savaşa rağmen Dünya Kupası’nda kesin yer alacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran ile ABD arasında süren gerilime rağmen İran’ın Dünya Kupası’na katılımının kesin olduğunu açıkladı.

FIFA Başkanı Infantino, çarşamba günü CNBC’nin Invest in America Forum’unda yaptığı konuşmada, İran’ın turnuvada yer almasının önemine vurgu yaptı. Infantino, “İran milli takımı kesinlikle gelecek. O zamana kadar ortamın barışçıl olmasını umuyoruz, bu elbette yardımcı olur. Ancak İran gelmeli. Ülkelerini temsil ediyorlar, elemeleri geçtiler ve oyuncular sahaya çıkmak istiyor” ifadelerini kullandı.

İki hafta önce Antalya'da İran milli takımıyla bir araya geldiğini belirten Infantino, takımdan etkilendiğini de söyledi. “Gerçekten iyi bir takım ve oynamayı çok istiyorlar. Oynamaları da gerekir. Sporun siyasetin dışında kalması gerekiyor” dedi.

Bununla birlikte spor ile siyasetin tamamen ayrılmasının her zaman mümkün olmadığını kabul eden Infantino, “Ay’da yaşamıyoruz, Dünya’dayız. Ama köprüler kurmaya ve bunları ayakta tutmaya inanıyorsak, bunu yapmaya devam etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

2026 Dünya Kupası’na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. İran’ın grup aşamasında iki maçını Kaliforniya’nın Inglewood kentinde, bir maçını ise Seattle’da oynaması planlanıyor.

Ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları sonrası başlayan çatışmalar, İran’ın turnuvaya katılımı konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Donald Trump da güvenlik gerekçelerini öne sürerek İran takımının turnuvaya katılımına mesafeli yaklaşmıştı.