FIFA, Dünya Kupası finalindeki olaylar için disiplin soruşturması başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nden yapılan açıklamada, final maçına ilişkin raporların değerlendirildiği ve FIFA Disiplin Kuralları’nın 36. maddesi kapsamında adım atıldığı belirtildi.

''İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır.''

Dünya Kupası finali sonrası sahada arbede

ABD’nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı’nda oynanan finalde İspanya, Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada gerginlik yaşandı ve arbede çıktı. FIFA’nın atadığı Disiplin ve Etik Savcısı, maç sonrası olaylarda disiplin kurallarının ihlal edilip edilmediğini inceleyecek.