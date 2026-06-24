FIFA Dünya Kupası'nda 2. maçlar tamamlandı: 7 takım son 32'yi garantiledi! Tüm zamanların en golcüsü Messi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan 2. maçlar tamamlandı. 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika ve ABD'yle birlikte Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya ilk 2 maçında galip gelerek adlarını son 32 turuna yazdırdı. Ayrıca gruplarda oynanacak son maç öncesi Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama ilk 2 maçı direkt rakiplerine kaybederek turnuvaya devam etme şansı kalmadı.

Dünya Kupası'nın en golcüsü Messi

2014 yılından bu yana, Alman forvet Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak tek başına zirvede yer alıyordu. Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, turnuvada şuana denk ülkesinin attığı 5 golde de sahneye çıktı. Messi, attığı bu 5 golle Dünya Kupaları'nda toplam gol sayısını 18'e yükseltti. 38 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan ünvanının da sahibi oldu.

Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan tek oyuncu

Portekiz, K Grubu'nun 2. maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Müsabakada 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları'nda gol sayısını 10'a yükseltti. Ronaldo, attığı ilk golle birlikte 6 Dünya Kupası'nda da gol atan tek futbolcu oldu. Ayrıca Portekizli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki gol atan en yaşlı (41 yaş 138 gün) oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Toplam gol rekoru

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta ikinci maçlar tamamlanırken, oynanan 48 karşılaşmada toplam 140 gol kaydedildi. 2026 FIFA Dünya Kupası, takım sayısının 32'den 48'e, maç sayısının ise 64'ten 104'e yükselmesiyle birlikte gol rekorlarının yeniden yazılacağı bir organizasyon olmaya aday. Turnuva genelindeki maç sayısında büyük artış nedeniyle, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 64 maçta atılan 172 golle kırılan 'bir Dünya Kupası'nda en fazla gol' rekorunun aşılması bekleniyor.