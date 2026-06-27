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FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor: İşte maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

Haber Merkezi
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FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor: İşte maç takvimi
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2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00’de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak.

12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:

Yarın
22.00 Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi
20.00 Brezilya - Japonya
23.30 Almanya - Paraguay

30 Haziran Salı
04.00 Hollanda - Fas
20.00 Fildişi Sahili - Norveç

1 Temmuz Çarşamba
00.00 Fransa - İsveç

2 Temmuz Perşembe
03.00 ABD - Bosna Hersek

3 Temmuz Cuma
21.00 Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi
01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları