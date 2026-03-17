  FIFA ile görüşmeler sürüyor: Dünya Kupası Meksika'da mı oynanacak?
FIFA ile görüşmeler sürüyor: Dünya Kupası Meksika'da mı oynanacak?

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde oynaması planlanan tüm maçlarının güvenlik gerekçesiyle Meksika'ya kaydırılması için FIFA ile müzakerelere başladıklarını açıkladı.

FIFA ile görüşmeler sürüyor: Dünya Kupası Meksika'da mı oynanacak?
İran'ın Meksika Büyükelçiliği tarafından X üzerinden paylaşılan açıklamada Taj, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İran takımı ülkemize gelebilir ancak kendi can güvenlikleri için gelmemeleri daha uygun olur" şeklindeki ifadelerine atıfta bulundu.

Taj, "Trump, milli takımımızın güvenliğini sağlayamayacağını açıkça belirttiğinde biz kesinlikle Amerika'ya seyahat etmeyeceğiz. Maçlarımızın Meksika'da oynanması için FIFA ile görüşüyoruz" dedi.

Milli takımın turnuvaya katılımı hala belirsiz

Geçtiğimiz hafta İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği ve ülkenin dini liderinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının ardından turnuvaya katılmanın "imkansız" olduğunu söylemişti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Federasyonun Meksika teklifi, tamamen çekilme kararı yerine alternatif bir çözüm arayışı olarak değerlendiriliyor.

Normal şartlarda İran'ın Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile, Seattle'da ise Mısır ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor.

FIFA henüz bu yer değişikliği talebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

