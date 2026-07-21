FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi görevi

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Maçta VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.