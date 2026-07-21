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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi görevi

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, KF Egnatia ile NK Celje arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek.

Haber Merkezi
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a Şampiyonlar Ligi görevi
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Maçta VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.