  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. FIFA U20 Dünya Kupası için güç birliği: Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuru yaptı
Takip Et

FIFA U20 Dünya Kupası için güç birliği: Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuru yaptı

Azerbaycan ve Özbekistan'dan FIFA U20 Dünya Kupası ortak ev sahipliği başvurusu geldi. Açıklamada, "Ülkemizdeki birçok stadyum uluslararası standartlara uygundur” denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FIFA U20 Dünya Kupası için güç birliği: Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuru yaptı
Takip Et

Azerbaycan ve Özbekistan, 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu.

"Ev sahipliği yapmaya hazırız"

Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Özbekistan'ın futbol alanındaki aktif reformlar, gelişmiş altyapı çalışmaları ve Türk dünyasının uluslararası alanda artan itibarı çerçevesinde güçlerini birleştirdiği ve 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır oldukları bildirildi.

"Stadyumlarımız uluslararası standartlara uygundur"

Azerbaycan'ın bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizdeki birçok stadyum uluslararası standartlara uygundur. Azerbaycan, son yıllarda EURO 2020 maçları, UEFA Avrupa Ligi finali, U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Kadınlar Dünya Kupası gibi büyük turnuvaların organizasyonunda önemli tecrübe kazanmıştır. FIFA ve UEFA yetkilileri de Bakü'de düzenlenen bu prestijli turnuvaları yüksek düzeyde değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Spor
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması’nda Nefes Kesen Final
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması’nda Nefes Kesen Final
UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi
UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi
MHP'li vekilin oğlu Burhan Ersoy Süper Lig ekibiyle sözleşme imzaladı!
MHP'li vekilin oğlu Burhan Ersoy Süper Lig ekibiyle sözleşme imzaladı!
Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Tarihi Kırkpınar'da 40.6 milyon TL'lik ağalık ihalesini kazanan isim belli oldu
Tarihi Kırkpınar'da 40.6 milyon TL'lik ağalık ihalesini kazanan isim belli oldu
İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...
İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...