FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!

FIFA, üç Türk kulübü hakkında transfer yasağı kararı aldı. FIFA'nın yayımladığı güncel disiplin kayıtlarına göre, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor transfer işlemlerine yönelik yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.